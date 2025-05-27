وزير الخارجية: سعداء بقيام عدد من الدول بمساعدة العراق بملف المفقودين

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخبراء الإقليمي في ببغداد بشأن الأشخاص المفقودين، وحضرته ، إنه "بحضور نخبة معينة من دول مختلفة، دليل على أهمية المؤتمر والموضوع مهم لانه يخص الإنسان العراقي".وأضاف وزير الخارجية، "عندما نتحدث عن المفقودين نتحدث عن المقابر الجماعية والآلاف من المفقودين خلال الخمسين عام الأخيرة، والنتيجة أدت إلى اختفاء آلاف المواطنين".وتابع وزير الخارجية، "نحن سعداء بوجود الدول في هذا المؤتمر، وسعداء بتبادل الخبرات ومساعدة بالوصول إلى مصير المفقودين ووضع التجربة العراقية أمام الدول الأخرى".