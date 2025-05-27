مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، في بيان ورد لـ ، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة (يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة)".وتابع، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، جملةً وتفصيلاً، نؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال الانتهاء منها".