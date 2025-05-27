العراق يتسلم رسالة من سلطان عُمان

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس وزير الخارجية، ، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان لدى بن مهنا الخروصي، الذي سلّمه رسالة خطية من ، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، موجّهة إلى رئيس الجمهورية ".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

وأكد حسين "حرص على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



وأعرب عن "شكره وتقديره لصاحب الجلالة السلطان على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عُمان"، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مسقط في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.



كما جدّد الجانبان وفق البيان "تأكيدهما على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معربين عن تطلعهما إلى مستقبل واعد للشراكة الثنائية، يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني في المنطقة.