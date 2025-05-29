مسؤول قطري لـ الأعرجي: العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " التقى في العاصمة الروسية ، اليوم الخميس، مستشار للأمن الوطني، على هامش الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".وأضاف المكتب، أن "الأعرجي استعرض مع المسند، العلاقات الأخوية وسبل تطويرها، كما جرى بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلا عن بحث استمرار تعاون البلدين في مجال تعزيز الأمن والاستقرار والقضايا والملفات المشتركة".وأعرب المسند عن "الاهتمام بدور الكبير في المنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي".