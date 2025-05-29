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مسؤول قطري لـ الأعرجي: العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي
سياسة
2025-05-29 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
257 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد مستشار
أمير قطر
للأمن الوطني
محمد بن أحمد المسند
، خلال لقائه في
موسكو
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
أن
العراق
عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال مكتب
مستشار الأمن القومي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
الأعرجي
التقى في العاصمة الروسية
موسكو
، اليوم الخميس، مستشار
أمير قطر
للأمن الوطني، على هامش
الاجتماع الدولي
الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".
وأضاف المكتب، أن "الأعرجي استعرض مع المسند، العلاقات الأخوية وسبل تطويرها، كما جرى بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلا عن بحث استمرار تعاون البلدين في مجال تعزيز الأمن والاستقرار والقضايا والملفات المشتركة".
وأعرب المسند عن "الاهتمام بدور
العراق
الكبير في المنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق عامل توازن فعال على المستوى الإقليمي والدولي".
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