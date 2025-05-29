نداء لحماية الثروات الوطنية.. النفط النيابية: تعيينات مشبوهة في شركة نفط الوسط

وقال عضو والغاز النيابية للسومرية نيوز، ان "عقود جولات التراخيص في شركة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والنزاهة".وأشار الى "وجود اتهامات بتدخلات سياسية وتعيينات مشبوهة وإحالة عقود لشركات غير مؤهلة".وشدد على ان "هذه المعطيات تستدعي تحقيقات جدية من الجهات الرقابية والقضائية لضمان حماية الثروات الوطنية وتحقيق العدالة".وبين الحين والأخر تظهر معلومات وتقارير ووثائق عن إجراءات مشبوهة في الحقول والشركات الأجنبية العاملة مع شركة نفط الوسط، من بينها عقد الاطعام في حقل ، وكذلك ادراج أسماء موظفين "وهميين" من أقارب وذوي مسؤولين في شركة نفط الوسط، في الشركات الأجنبية العاملة في الحقول بالرغم من ان هؤلاء الموظفين ليسوا متخصصين في القطاع النفطي.