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الملا يوضح بشأن تصريحاته حول تدريبات الكلية العسكرية ووفاة طلبتها
سياسة
2025-05-29 | 09:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أصدر النائب السابق
حيدر الملا
، اليوم الخميس، توضيحاً حول تصريحاته بشأن وفاة الطالبين في الكلية العسكرية الرابعة، الحسين ورضوان.
وقال الملا لـ
السومرية نيوز
، إنه "ورد في محض التعليقات عبارة، كما يحصل الآن، فيه مساس واضح بالمؤسسة العسكرية، وأنا لم أقل هذا الحديث، إنما قلت إن طبيعة التدريبات العسكرية هي قاسية سواء الآن أو قبل 2003، ودورات تخريج الضباط ليس هي دورات تخريج المهندسين المدنيين وبكل تأكيد فيها قساوة تدريب وعطش".
وأضاف أن "القضية الثانية، هي أني لم أقل إن الطالبين الحسين ورضوان فشلا بالفحص الطبي، وإنما قلت إن الذين عبروا الفحص الطبي والأمني واللياقة 2100 ورفضت 600، ومن بين الـ600 هناك 100 أشرت عليهم ملاحظات جسدية، والملاحظات الجسدية شيء والفحص الطبي شيء آخر".
وتابع أن "
رضوان
والذين ماتوا هم ضمن الـ600 الذين رفضوا، وتم إضافة 21 من الـ600 المرفوضين، وقد تكون أسباب الرفض التوازن الطائفي أو جملة عوامل".
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