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السوداني يؤكد اهتمام الحكومة برفع كفاءة مطار بغداد الدولي والارتقاء بخدماته
سياسة
2025-05-29 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، أهمية تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة وحاجة المسافرين.
وذكر
المكتب الإعلامي
للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الاخير "ترأس اجتماعاً خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير
مطار بغداد الدولي
، مع ممثلي
مؤسسة التمويل الدولية
(IFC)، وذلك بحضور؛ المستشارين، ورئيس
سلطة الطيران المدني
".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير
مطار بغداد
الدولي، وسيتم عقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها".
وأكد
السوداني
، "أهمية تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين، واهتمامهم برفع كفاءة المطار ومرافقه الخدمية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، وأن يوفر المشروع الحماية التامة لموظفي المطار الحاليين وعدم المساس بوظائفهم، بل توفير المزيد من الفرص لتنمية وتطوير قدرات الموظفين، وإدارة وتشغيل الأعمال التجارية والاقتصادية على أسس تجارية تزيد من العائدات للخزينة".
واستعرض استشاري التطوير لرئيس
مجلس الوزراء
، وفقاً للبيان، "مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنوياً، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنوياً قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات".
وذكر البيان، أن "مستشار المشروع هو
مؤسسة التمويل
الدولية/ IFC التي لديها أعمال مماثلة في تسعة بلدان لتطوير 11 مطاراً، وتتولى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الخيارات الفنية، فيما تستمر مسؤوليات الحكومة في جوانب أمن المطار والكمارك ومراقبة حركة الطائرات، والمداخل وإدارة الأجواء العراقية، ويتولى
المستثمر
إجراءات المسافرين داخل الصالات، والمناولة الجوية والشحن الجوي".
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