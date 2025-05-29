وقالت الكتل في بيان ورد لـ ، إنه "تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الإتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم اعتبارًا من شهر أيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب ".وأشارت إلى "الحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الإقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة "، عادة "هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه".ورأت أنه "قد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كوردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالإقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء ".وتابعت الكتل الكردستانية "إننا، ومن منطلق الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً السيد بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية".وشددت على أن "الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً".ولفتت إلى أن "موقفنا ككتل كردستانية مرهونة على إجابة السيد لاتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في "، مطالبة "رئيس الجمهورية والوزراء الكرد في الحكومة الإتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي اقليم العراق".