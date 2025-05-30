"تحذيرات من تداعيات خطيرة".. مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء

وقال النائب عن الحزب الدوبرداني لـ ، "تفاجأنا يوم أمس بكتاب وزيرة المالية الذي تضمن أن حكومة الإقليم استلمت حصتها من الموازنة، وهذا أمر مضحك"، مبينا انه "تم إرسال رواتب شهر أيار بحجة أن الإقليم قد حصل على حصته للأشهر القادمة، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم".وأضاف أن "الموازنة الاتحادية التي أُقرت، تشمل الأعوام 2023 و2024، وحتى الآن لم تُرسل جداول موازنة 2025 من قبل ووزارة المالية، مما يشكل سابقة خطيرة في العلاقة بين وأربيل"، لافتا إلى أن "هذا الموقف من هو سياسي بامتياز، ونحن نلاحظ دائماً أنه كلما اقترب موعد الانتخابات في أو في ، تقوم بعض الجهات السياسية بفرض ضغوط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر قطع الرواتب أو التأخير في إرسالها".وتابع "في بداية هذا العام 2025، وقّعت وزيرة المالية الاتحادية مع وزير مالية الإقليم، وبحضور وفد من الإقليم ونائب ، على الجداول والقوائم الخاصة بموازنة 2025"، متسائلاً "عن أسباب التراجع عن الاتفاق؟".وطالب الدوبرداني "رئيس بالتدخل الفوري لإرسال رواتب موظفي إقليم قبل "، لافتا الى ان "قرار واضح وصريح بشأن التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتأمين رواتب الموظفين".واكد ان "توقف تصدير نفط الإقليم منذ آذار 2023 بقرار من محكمة باريس لا يزال يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، وإن أي قرار خاطئ أو سياسي مثل الذي صدر من وزيرة المالية ستكون له تداعيات خطيرة".