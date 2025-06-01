السوداني يستقبل جوزيف عون في بغداد

وذكر للسوداني في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس يستقبل في ".وقبل ساعة من الان، أعلنت وسائل اعلام لبنانية مغادرة الرئيس اللبناني عون الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره ، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.ومن المؤمل ان يبحث عون مع رشيد والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.ومن المتوقع ان تكون مساهمة في اعمار بمبلغ 20 مليون دولار، وانشاء اعمار لبنان وكذلك مسألة مستحقات العراق وتزويد لبنان بالفيول، وغيرها من القضايا الإقليمية على رأس الملفات.