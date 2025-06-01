الرئيس اللبناني من بغداد: هذه الزيارة تجسد حرصنا على تطوير العلاقات مع العراق

واستقبل رئيس في ، صباح اليوم رئيس الجمهورية عون، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وقال عون فور وصوله الى ، انه زيارته الى العاصمة العراقية تأتي تأكيداً لحرص على تطوير علاقاته مع ، لافتا الى ان "المحادثات الثنائية ستؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق".وأضاف ، ان "الأمن والاستقرار في العراق ولبنان مترابطان، كما نثمن عالياً إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعماً حيوياً للبنان في ظروفه الصعبة".وصباح اليوم، أعلنت وسائل اعلام لبنانية مغادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره ، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.ومن المؤمل ان يبحث عون مع والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.ومن المتوقع ان تكون مساهمة العراق في اعمار لبنان بمبلغ 20 مليون دولار، وانشاء اعمار لبنان وكذلك مسألة مستحقات العراق وتزويد لبنان بالفيول، وغيرها من القضايا الإقليمية على رأس الملفات.