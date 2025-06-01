السوداني يؤكد ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة وفقا لاتفاقية الاطار الستراتيجي ومذكرات التفاهم

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الاحد، القائم بأعمال فاجن بمناسبة تسنمه مهام عمله"، مبينا ان " قدم التهنئة الى فاجن، متمنياً له النجاح في مهمته والعمل على تطوير العلاقات وبما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين".وأكد السوداني "ضرورة التعاون بين والولايات المتحدة استناداً الى اتفاقية الاطار الستراتيجي ومذكرات التفاهم والتنسيق والتشاور بين الجانبين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والطاقة والتعليم والاستثمار ونشاطات القطاع الخاص".من جانبه أشار فاجن إلى "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم حكومة للشراكة مع العراق على مختلف الصعد والمجالات"، مشيداً "بجهود الحكومة في تسريع عجلة التنمية والنهضة العمرانية".وأكد "العمل على دخول الشركات الأميركية لساحة الاستثمار والشراكة في العراق".