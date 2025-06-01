رشيد والحلبوسي يبحثان الاستعدادات لإجراء انتخابات نزيهة

وقالت الرئاسة في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية ، اليوم الأحد ببغداد، تقدم بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار ".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وبما يرسخ الأمن والاستقرار".

كما تناول اللقاء "الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وضرورة مشاركة الجميع لإرساء مسارات الديمقراطية في البلاد، إضافة إلى مناقشة دور والآثار في تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال أنشطة التوعية المجتمعية والندوات الثقافية".