الوجبة الثالثة خلال عقدين: البرلمان يريد "تعيين سفرائه" قبل انتهاء عمره.. والأسماء "حزبية كاملة الدسم"

وخلال الأيام القليلة الماضية، كشف نواب عن حراك لتمرير قائمة السفراء العراقيين قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، فيما تدل المؤشرات المؤشرات على ان جميع السفراء سيكونون من حصص الأحزاب.ويقول النائب للسومرية نيوز، انه "قدمنا سؤالا نيابيا لوزير الخارجية بخصوص موضوع السفراء منذ شهر 2024، أي قبل حوالي 8 اشهر، لكن لم تردنا الإجابة حتى الان"، مشيرا الى ان "السؤال تضمن استفسارا عن نتائج اللجنة المشكلة لاختيار السفراء، وسبب رفع وابعاد بعض الأسماء المذكورة ضمن قائمة السفراء من موظفي المتدرجين بالوظيفة، بالإضافة الى الضوابط والمواصفات المعتمدة لاختيار السفراء".وأكد "حاجة الكثير من السفارات العراقية الى سفراء حيث يوجد نقص كبير في اعدادهم، الامر الذي يؤثر على الوضع الخارجي للعراق في البلدان الأخرى".وأشار الى ان "بعض النواب جمعوا تواقيع لدعم موضوع ارسال أسماء السفراء الى البرلمان لغرض التصويت عليهم"،وأكد أن "المتعارف عليه منذ 20 عاما، ان تكون هناك حصة للأحزاب تبلغ 25%، مقابل 75% من السفراء يكونون من اختيار وزارة الخارجية"، مستدركًا: "لكن الظاهر ان القائمة بالكامل ستكون من حصة الأحزاب".وخلال الأشهر الماضية تداولت معلومات على ان السفراء سيتم تقاسمهم بواقع النصف، حيث يكون 50% منهم من حصة الأحزاب السياسية، و50% ترشحهم وزارة الخارجية، لكن المؤشرات تقول ان 100% من السفراء سيكونون من حصة الأحزاب، لكن الاختلاف في الالية فقط.حيث تكون الالية، بأن ترشح وزارة الخارجية 50% من الأسماء، لكن جميع هذه الأسماء التي ترشحها الوزارة ستكون لموظفين تابعين للأحزاب أساسا موجودين داخل الوزارة، اما الـ50% المتبقية الأخرى سيكونون بترشيح مباشر للأحزاب السياسية".ويحتاج بين 80 الى 90 سفيرا، ليكون هذا هو ثالث وجبة سفراء يتم تعيينهم بعد اكثر من 100 سفير تم تعيينهم في عامي 2004 و2009، ليشغل السفراء الجدد محل السفراء الذين تجاوزوا السن التقاعدي فضلا عن السفارات الجديدة المفتتحة.