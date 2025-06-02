"مطالبة بالتجاوب مع طلب العراق".. نائبة تدعو ايران للحد من تهريب الإقليم للنفط

وقالت في تدوينة على منصة (X)، تلقتها ، "منذ سنوات وحدود الإقليم مع الجارة تكتظ بشاحنات تهريب النفط، وهذا التهريب يقوم به الحزبان الحاكمان".واضاف "أفضل خطوة اتخذتها حين طلبت رسمياً من الجمهورية الإسلامية عدم السماح ومنع مرور صهاريج النفط الخام والمشتقات النفطية المهرّبة بمباركة أحزاب السلطة"، داعية "الجارة إيران للتجاوب مع طلب ".وبينت ان "إيرادات النفط المهرب تذهب لجيوب العائلتين وطبعاً لأشخاص معينين داخل العائلتين بدلاً من جيب المواطن أو حتى سواء في أو الإقليم"، موضحة ان "المواطن في يعاني منذ سنوات من عدم توفير الراتب مع وضع اقتصادي متدهور باستمرار، فضلاً عن وجود عشرات الآلاف من الشباب دون تعيين وبمستقبل مجهول".