الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة تشريع قانون النفط والغاز

كما حذّر الإطار التنسيقي من "استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام".

وجاء في بيان، للإطار التنسيقي "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري في ، وبحضور رئيس ، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم ، دعا الإطار التنسيقي إلى "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكدًا "حرص على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة تشريع لقانون النفط والغاز"، عادًّا ذلك جوهر الحل للقضايا العالقة بين وأربيل.وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي تأكيده على "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى "تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات"،