منتصف الشهر المقبل.. انتخابات "شكلية" في العراق تستمر 3 اشهر: ما قصتها؟

وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية رئيس الفريق الإعلامي، خالد إن "المفوضية حددت تموز المقبل موعداً أولياً لإجراء عملية المحاكاة وتهيئة أجهزة التحقق والبرمجيات الخاصة وتدريب الكوادر"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تستمر لغاية تشرين الأول، ليكون موعداً لإجراء عملية المحاكاة الرابعة وإرسال البيانات عبر الوسط الناقل".وبيّن، أن "عملية المحاكاة ستجرى في أكثر من محافظة، لاختبار أجهزة الاقتراع وسير الإجراءات التي اعتمدتها المفوضية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.