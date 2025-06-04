وزير الحج السعودي: بعثة الحج العراقية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ ، انه "تم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسّعة بين الجانبين تم خلالها مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الجارية لضمان أداء مناسك بيسر وسهولة وأمان للحجاج العراقيين".من جهته، أكد وزير الحج والعمرة السعودي ، خلال الزيارة على "الحرص الشديد الذي توليه حكومة خادم الشريفين، على تقديم أرقى الخدمات لضيوف كافة، ومنهم إخوتنا من الحجاج العراقيين".وأضاف ان "بعثة حققت خلال السنوات الماضية نجاحا كبيرا بعنايتها ورعايتها لحجاجها وتقديم خدمات تواكب التطور الذي يتحقق لضيوف الرحمن".بدوره، أعرب رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ ، عن "شكره وتقديره لحكومة ووزارة الحج والعمرة على التعاون الدائم والدعم المستمر لبعثة الحج العراقية وللحجاج العراقيين".وأضاف، ان "هذه الزيارة، تعكس حرص الوزير على متابعة كافة الاستعدادات عن كثب، ومناقشة جميع الجوانب الفنية والخدمية واللوجستية الضرورية لضمان راحة وأمن حجاجنا الكرام".