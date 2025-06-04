مباحثات عراقية – أفغانستانية بشأن إمكانيَّة إعادة فتح السفارتين في كلا البلدين

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لـ ، أن اللجماوي "استقبل القائم بالأعمال في سفارة جُمْهُوريَّة لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة، ودان، وذلك في مكتبه بمبنى السفارة العراقيَّة في العاصمة التركيَّة ".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحثُ العلاقات الثنائيَّة بين وأفغانستان، وسُبُلُ تعزيزها بما يخدمُ المصالح المشتركة للبلدين، كما تمَّت مناقشةُ إمكانيَّة إعادة فتح السفارتين العراقيَّة والأفغانيَّة في كلا البلدين، بما يُسهمُ في استئناف التمثيل الدبلوماسيِّ الكامل بينهما، وتوطيد العلاقات الرسميَّة بين الجانبين".وأشار الى، أن "اللقاءُ تناول أيضاً أهميَّة تعزيز التعاون الدبلوماسيِّ بين سفارتيّ البلدين في أنقرة، وتنسيق الجهود المشتركة في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يعكسُ روح التفاهم والصداقة بين العراق وأفغانستان".وأكد الجانبين "حرصهما على مواصلة الحوار والتعاون في المحافل الإقليميَّة والدوليَّة، وتطوير العلاقات الثنائيَّة بما يخدمُ الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة".