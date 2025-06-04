السوداني وبزشكيان يؤكدان على العمل المشترك لمواجهة التحديات

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، جرى خلاله تبادل التهاني بقرب حلول ، والتمنيات بأن تعود المناسبة بالخير والاستقرار على البلدين والعالمين العربي والإسلامي".وأشار البيان، الى أن "الاتصال شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات بالأوضاع العامة في المنطقة وسبل تدعيم الاستقرار فيها".