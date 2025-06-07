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السيد الصدر يدعو لإحياء عيد الغدير بزيارة مليونية لمرقد الإمام علي
سياسة
2025-06-07 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
دعا زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم السبت، إلى أحياء عيد
الغدير
بزيارة مليونية لمرقد الإمام
علي بن ابي طالب
(عليه السلام) في
النجف
الأشرف، مشدداً على التنظيم والتعاون مع القوات الأمنية.
وقال
السيد الصدر
في تدوينة على موقع (إكس) وتابعته
السومرية نيوز
، إنه "لا ينبغي على المؤمنين أعزهم الله بعزه وأيدهم بتأييده وأتم نعمته عليهم، لا ينبغي لهم أن يقصروا في زيارة أمين الله على وحيه،
فاروق
الحق والصديق الأكبر وأمير المؤمنين والمؤمنات
علي بن ابي طالب
وصي
الرسول
وابن عمه".
وأضاف "نعم، ينبغي عليهم زيارة مرقده الطاهر المطهر في
النجف
الأشرف في يوم تنصيبه
خليفة
وولياً للمؤمنين والمؤمنات"، داعياً إلى أن تكون الزيارة "زيارة عهد وبيعة وولاء، لابسين الوقار والهيبة رافعين رايات
الغدير
الخضراء
منظمين متحدين من أجل إعلاء كلمة الحق والصلاح والإصلاح والفلاح".
وتابع السيد
الصدر
: "زيارة مليونية تغيظ الأعداء من المحتلين والمطبعين والفاسدين ومن نصب العداء لأهل بيته، متحدين مع أخوتهم المؤمنين بلا هتافات سوى ذكر الله تعالى وأهل بيته".
وأوصى الزائرين بـ"التنظيم والتعاون مع القوات الأمنية التي بدورها يجب أن تقوم بواجباتها الأمنية كما عهدناهم وعدم التقصير في إعلان الولاء لوليهم علي
أمير المؤمنين
".
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