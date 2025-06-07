السيد الصدر يدعو لإحياء عيد الغدير بزيارة مليونية لمرقد الإمام علي

وقال في تدوينة على موقع (إكس) وتابعته ، إنه "لا ينبغي على المؤمنين أعزهم الله بعزه وأيدهم بتأييده وأتم نعمته عليهم، لا ينبغي لهم أن يقصروا في زيارة أمين الله على وحيه، الحق والصديق الأكبر وأمير المؤمنين والمؤمنات وصي وابن عمه".وأضاف "نعم، ينبغي عليهم زيارة مرقده الطاهر المطهر في الأشرف في يوم تنصيبه وولياً للمؤمنين والمؤمنات"، داعياً إلى أن تكون الزيارة "زيارة عهد وبيعة وولاء، لابسين الوقار والهيبة رافعين رايات منظمين متحدين من أجل إعلاء كلمة الحق والصلاح والإصلاح والفلاح".وتابع السيد : "زيارة مليونية تغيظ الأعداء من المحتلين والمطبعين والفاسدين ومن نصب العداء لأهل بيته، متحدين مع أخوتهم المؤمنين بلا هتافات سوى ذكر الله تعالى وأهل بيته".وأوصى الزائرين بـ"التنظيم والتعاون مع القوات الأمنية التي بدورها يجب أن تقوم بواجباتها الأمنية كما عهدناهم وعدم التقصير في إعلان الولاء لوليهم علي ".