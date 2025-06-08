الاعرجي يبارك حصد بعثة الحج المرتبة الأولى على مستوى بعثات العالم

وقال الاعرحي في تدوينة على أكس، تابعتها ، إنه " للعراق الإنجاز الجديد الذي حققته بعثة ، للسنة الثالثة على التوالي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى بعثات في العالم".واضاف، إن "هذا الرفيع التفاني والإخلاص الذي تقدمه البعثة لخدمة ضيوف ".وتابع: "شكراً لجهود البعثة والقائمين عليها، وبارك الله في أعمالهم الخيرة لخدمة العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل".