وفاة القيادي الكردي ووزير داخلية الإقليم السابق كريم سنجاري

وقال المصدر لـ ، إن "كريم سنجاري، السابق في ، وأحد القيادات البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني توفي اليوم عن عمر ناهز 75 عاماً".وأضاف، أن "سنجاري عانى من تدهور حالته الصحية قبل وفاته".وأشار إلى "الشروع بإجراءات التشييع والدفن، ومن المتوقع حضور شخصيات سياسية كردية بارزة خلال المراسم".