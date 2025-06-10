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وفاة القيادي الكردي ووزير داخلية الإقليم السابق كريم سنجاري
سياسة
2025-06-10 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
940 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوفاة
وزير الداخلية
السابق في حكومة
إقليم كردستان
كريم سنجاري.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "كريم سنجاري،
وزير الداخلية
السابق في
كردستان
، وأحد القيادات البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني توفي اليوم عن عمر ناهز 75 عاماً".
وأضاف، أن "سنجاري عانى من تدهور حالته الصحية قبل وفاته".
وأشار إلى "الشروع بإجراءات التشييع والدفن، ومن المتوقع حضور شخصيات سياسية كردية بارزة خلال المراسم".
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