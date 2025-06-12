"المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا".. ترامب يكشف سبب اخلاء الدبلوماسيين من الشرق الاوسط

وقال للصحفيين خلال وصوله الى ، بشأن نقل واخلاء بعض الدبلوماسيين وعائلات العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، انهم "يُنقلون لأن المنطقة قد تكون مكانا خطيرا، وسنرى ما سيحدث، لكننا أصدرنا إشعارًا لهم بالمغادرة، وسنرى ما سيحدث".وكشفت تقارير في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء، عن ترتيب وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مغادرة الموظفين غير الأساسيين من مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بينها ، كما أعطى بيت هيغسيث الإذن بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين من مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وتعمل أيضا لإصدار أمر على مغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارات في العراق والبحرين والكويت نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.