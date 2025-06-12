الأعرجي: الحكومة عازمة على إعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم مدير التعاون المدني والعسكري في قوات ومسؤول التنسيق لإعادة العوائل العراقية من مخيم السوري، العميد أولفر سيلو".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أبرز التطورات على المستوى الإقليمي، كما جرى مناقشة الإنجازات المتحققة من خلال التعاون بين والتحالف الدولي التي نتج عنها إعادة الآلاف من المواطنين العراقيين من شمال شرق الى مخيم الجدعة، لإعادة تأهيلهم وإعادتهم الى مناطق سكناهم، فضلا عن مناقشة الخطط الحالية لزيادة وتيرة واستقبال أكبر عدد ممكن من العوائل، حيث أكد الجانبان على بذل كل الجهود من أجل إنجاح وإنجاز هذا الملف".وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية عازمة على إعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا".من جانبه، قدم العميد اولفر الشكر للحكومة العراقية على هذه التجربة الفريدة والتي يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة والعالم. بحسب البيان.