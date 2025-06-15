الأعرجي للسفير التركي: نرفض رفضاً قاطعاً بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير التركي في ، انان والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية وتطورات الأحداث المتسارعة، لاسيما العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومخاطر التصعيد على عموم الشرق الأوسط".وبحسب البيان، أكد الجانبان، على أن "الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشاكل وإنهاء الصراع والحرب وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة"، مؤكدين أن "هدف العدوان هو إفشال المفاوضات الخاصة بالملف النووي، وأن الحكومتين العراقية والتركية تبذلان أقصى جهودهما لوقف هذه الحرب".وأكد الأعرجي، أن " ترفض رفضاً قاطعاً بأن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والمنطقة".من جهته، أكد السفير التركي شجب بلاده لـ"الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".