مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية.. لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك دفاعات جوية متطورة

وقال النائب لـ ، إن " قطع عطلته واستأنف الدوام وعقد جلسة استثنائية تشاورية اليوم تمخض عنها حث الحكومة على بذل جهد دبلوماسي وإنساني، وتشكيل لجنة لمعرفة عدم امتلاك أسلحة دفاع جوي تحمي سيادته وأجوائه".وأضاف، ان "الموقف العراقي سيبقى دبلوماسياً وسياسياً، والعراق لا يمكن القدرة والإمكانية العسكرية للدخول في الحرب الجارية حالياً"، مبيناً أن "الجهد الدبلوماسي والسياسي كافٍ بالنسبة للعراق لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".