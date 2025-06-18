السّامرائي يؤكد أهمية تطوير العلاقات العراقية التركية

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، سفيرَ الجمهورية التركية لدى إنان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".وأضاف ان "اللقاء تناول التطورات المتسارعة في المنطقة".وشدّد السّامرائي "على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بما يحفظ أمن العراق واستقراره، ويُسهم في تجنيب شعوب المنطقة تبعات الأزمات المتلاحقة".وأكّد "أهمية تطوير العلاقات العراقية التركية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يخدم شعبي البلدين ويعزّز أواصر التعاون البنّاء في مختلف المجالات".