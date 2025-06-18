السوداني ورشيد يؤكدان رفض العراق انتهاك سيادته

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية ".وجرى، خلال اللقاء، "بحث الأوضاع العامة في ، وما تشهده المنطقة من تطورات أمنية بسبب استمرار العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته على أمن المنطقة والعالم، وأهمية أن يمارس دوره في خفض التصعيد، وردع العدوان، والحدّ من اتساع الصراع".وشهد اللقاء بحسب البيان التأكيد على "رفض العراق انتهاك سيادته من قبل الكيان الصهيوني، وتعريض أجوائه للخطر، ودعم خطوات الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام الهيئات الدولية للحفاظ على حقوقه، وبذل الجهود الدبلوماسية مع دول المنطقة والعالم من أجل العودة للتفاوض بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.كما جرى التأكيد المشترك على "أهمية وحدة الصف بين جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، ودعم جهود الدولة في مواجهة كل أشكال التحديات، نتيجة ما تمر به المنطقة من منعطفات وتطورات أمنية".