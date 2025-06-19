العراق "قلق" إزاء احتمال انتشار المواد الإشعاعية في المنطقة

وقال الاعرجي في بيان نقله مكتبه وورد لـ ، أنه "في ظل التصعيد العسكري الخطير بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يتضمن استهداف المنشآت والمرافق النووية والعسكرية، يعرب عن قلقه البالغ إزاء المخاطر الجسيمة المحتملة من انتشار المواد الإشعاعية في المنطقة".وأضاف، أن "استمرار هذه الحرب لا يهدد أمن الدول المجاورة فحسب، بل يهدد أيضًا بحدوث كوارث صحية وبيئية على نطاق عالمي".وأكد، أن "استعداد للتعاون مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة وتجنيب الشعوب ويلات الحرب ومنع الانجرار إلى توسيع نطاق الصراع".وحذر الاعرجي، من أن "استمرار هذا الصراع قد يجر المنطقة إلى لا تحمد عقباها"، مبينًا "ندعو ، ممثلًا بمجلس الأمن والوكالة الذرية، إلى التحرك العاجل والسريع لدرء وقوع كارثة إنسانية".