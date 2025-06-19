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بينها تخص الكهرباء والمجمعات السكنية.. 15 قراراً جديداً لهيئة التنسيق بين المحافظات

سياسة

2025-06-19 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها تخص الكهرباء والمجمعات السكنية.. 15 قراراً جديداً لهيئة التنسيق بين المحافظات
5,151 شوهد

أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، 15 قراراً بينها تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وجرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وأضاف "في ما يتعلق بتخصيص أراض سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وامانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه".
وألزمت الهيئة "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الاشراف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى".
وفي قطاع الكهرباء، أقرت الهيئة "جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيأة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور".
وفي إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع "تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤوساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011".
وفي مجال التنظيم الإداري لعمل هيئة التنسيق بين المحافظات، جرى التصويت "على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيأة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتاً في اجتماعاتها".
وأوصى الاجتماع مجلس الوزراء بـ"شطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة اشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص او إعادة تخصيص العقار المذكور آنفاً الى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة".
وصوت أيضاً على "قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل)".
وأشار البيان إلى أن أن "الاجتماع النظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب انجازها، وصوت على ما يأتي:
1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومديرية الاشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم اعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل.
2.تأليف لجنة للوقوف على اسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) الى نسبة اندثار 100% بالرغم من انجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه.
3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز اعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل.
4.التوصية بإعادة العمل الى الشركة العاملة بمشروع تأهيل احياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على ان تتحمل جميع الاضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل.
5.قيام محافظة بابل باستكمال الاجراءات القانونية بحق شركة (اشرعة الاعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها.
6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية.
7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال اعمال مشروع (انشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة.
8.تشكيل لجنة لدراسة اسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعاً في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب انجاز وصرف مبالغ مالية .
9.قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات باتخاذ الاجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في انجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة.
10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول واسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل انتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) الى الخدمة.
11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الاجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الالمانية) لمشروع اكمال تجهيز اقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى.
12.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى.
13.قيام بلدية النجف الاشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على ارض مشروع انشاء سوق نموذجي مع بارك.
14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة الى بلدية النجف الاشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي.
15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الانبار".
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