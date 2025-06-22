المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد: السفارة والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد

– سياسة



أكدت في ، اليوم الاحد، استمرار عملها الاعتيادي في السفارة والقنصليات، فيما أشارت الى مغادرة عدد من الموظفين جراء التوترات الإقليمية.





وأضاف "موظفون إضافيون غادروا إثر تصاعد التوترات الإقليمية".



وتابع أن " تواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق". ونقلت قناة "الجزيرة" عن المتحدث باسم بالعراق للجزيرة: إن "السفارة الأمريكية والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد".وأضاف "موظفون إضافيون غادروا إثر تصاعد التوترات الإقليمية".وتابع أن " تواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق".