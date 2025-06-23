المفوضية تقرر تمديد مدة استقبال طلبات المرشحين

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان ورد لـ ، إن " قرر تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025".وأضافت غلاي، أن "هذا الموعد سيكون نهائيا وغير قابل للتمديد".