السوداني يؤكد تضامن العراق مع قطر

أكد ، الاثنين، تضامن مع قطر والتأكيد على سيادتها وأمنها.



وقال في تغريدة على منصة "إكس"، " في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة، تواصلنا بشكل منفصل مع كل من أمير سمو الشيخ ، ورئيس ، سمو الشيخ ، وتم تأكيد تضامن مع دولة قطر، وكذلك التأكيد على سيادتها وأمنها".

وأضاف تم "التشديد على عدم الإنجرار الى المزيد من الخطوات التي تسهم في تصعيد المواقف، وتعريض المنطقة لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع".

وكانت أعلنت، مساء الإثنين، إطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر.