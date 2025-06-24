مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

وبحسب بيان لمكتب المستشار، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وأوضح البيان أن "المجلس ناقش مقترح مشروع مذكرة التفاهم والتعاون والتنسيق الأمني البحري بين ووزارة الدفاع ، والذي تقدمت به المشكلة لهذا الغرض، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة بصددها" .وأكد خلال الجلسة، أن "توجيهات رئيس واضحة في إقامة علاقات متوازنة وشفافة وصادقة وبالخصوص مع دول الجوار، ومن ضمنها استمرار التعاون والتنسيق بين ودولة الكويت الشقيقة في الملفات والقضايا المشتركة"، مشيراً إلى أن "أمن واستقرار البلدين واحد، وأن البلدين الجارين ينسقان باستمرار لاستدامة أمنهما وأمن المنطقة".وتابع البيان، "كما جرى مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف بين / لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب و والتنمية البريطانية وأيرلندا الشمالية واتخذ القرار المناسب بشأنها".