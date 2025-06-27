السيد الحكيم: العراق سيكون دوما محطة للحوار وجسرا للتقارب وليس ساحة للصراع

وقال السيد في كلمة له، ان " على أعتاب مرحلة حساسة ومهمة في منطقة مشتعلة، وموقفنا ثابت بعدم جعل بلدنا منطلقا للحرب أو ساحة للصراع".وأضاف، "لا يمكن تحقيق الاستقرار والازدهار للعراق من دون الوحدة والتلاحم"، مشيرا إلى أن "العراق قطع اشواطا كبيرة ومهمة من اجل تدعيم الأمن والاستقرار السياسي".وتابع: "نحن على أعتاب استحقاق وطني كبير في ظرف أمني وسياسي حساس تعيشه المنطقة".واتم بالتأكيد على ان "العراق سيكون محطة للحوار وجسرا للتقارب وليس ساحة للصراع".