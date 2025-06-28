الخارجية تصدر بيانا بشأن مقتل عراقييّن بشجار في تركيا

وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم السبت 27 حزيران 2025، انه "تُعرب عن بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في ولاية شانلي أورفا بجمهورية يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة, على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك"، مضيفاً: "تتابع لجمهورية في , وبالتنسيق المباشر مع في ، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة".وأردف "تتقدم الوزارة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدين وذويهم، وتؤكد حرصها على تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لهم، وتجدد التزامها بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".