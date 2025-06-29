جامعة دمشق تحتفل بالحصول على اعتراف العراق: شروطهم صعبة

وأعلنت في بيان، تابعته ، ان "جامعة دمشق دخلت ضمن أدلة في جمهورية للعام 2025-2026 والتي صدرت خلال الشهر السادس من العام الحالي، وهي الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على اعتمادية العراقية لهذا العام الدراسي، إذ بلغ عدد الجامعات العالمية المدرجة في الدليل 2250 جامعة فقط منها جامعة واحدة فقط".من جانبه، قال مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق ، إن "أهمية دخول جامعة دمشق في أدلة الاعتراف العراقية تكمن في حصولها على اعتمادية مؤسسية لكامل الاختصاصات والفروع في الجامعة، ما يجعل شهادة الخريج في جامعة دمشق معتمدة في جميع الجامعات العراقية، ولعل أهم انعكاس لذلك هو اعتماد شهادة خريج الجامعة سواء للعمل أو الدراسة دون الدخول في إجراءات التعادل أو حتى الرفض".وأشار الراعي، إلى أن "جامعة دمشق كانت خرَجَت في عام 2020 من عدد كبير من أدلة الاعتراف العربية والعالمية؛ نتيجة تراجع تصنيفها وخروجها من معظم التصنيفات في ذلك الوقت، بينما عادت الجامعة حالياً إلى عدد كبير من الاعتماديات العربية والدولية مع تقدم تصنيفها مؤخراً، ودخولها لتصنيفات عالمية عديدة".وبين الراعي، ان "جامعة دمشق عادت على سبيل المثال إلى أدلة الاعتراف في سلطنة عُمان، والبحرين، والجزائر، والكويت، والعراق، منوها بأهمية دخول أدلة الاعتراف العراقية نظراً للشروط العالية التي تتطلبها، حيث أَدرجت أقل من 2500 جامعة عالمية".