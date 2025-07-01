أردوغان يبلغ السوداني الموافقة على زيادة الاطلاقات المائية لدجلة والفرات

وقال مصدر حكومي لـ ، ان "اردوغان ابلغ ، الموافقة على زيادة الاطلاقات المائية لنهري والفرات لشهري تموز وآب".يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الموقف المائي العراقي انحدارا كبيرا في مستوياته، نتيجة عوامل متعددة.