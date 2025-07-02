قيادي بالحكمة: تأجيل الانتخابات خطر والسلاح خارج اطار الدولة مضر

اعتبر القيادي في تيار الحكمة ، الأربعاء، أن تأجيل الانتخابات المقبلة هو خطر، فيما أشار الى أن السلاح خارج اطار الدولة مضر.

وقال فدعم خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "السلاح خارج اطار الدولة هو مضر وغير شرعي، وخطاب المرجعية واضح". وأضاف القيادي في تيار الحكمة أن "اشرف سلاح خارج اطار الدولة هو المقاومة". وبشأن الانتخابات المقبلة، قال فدعم "تأجيل الانتخابات خطر جدا وقد ندخل في فوضى". وصوت ، في (9 نيسان 2025) على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

