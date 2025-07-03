زيدان يستقبل المسعودي ويشيد بتكرار فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم"

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم الخميس رئيس للحج والعمرة الشيخ وعدد من الوكلاء والمدراء العامين في الهيئة".وأشاد المجلس خلال اللقاء بـ"جهود وفوزها خلال العام الحالي 2025 بجائزة لبيتم الكبرى للعام الثالث على التوالي كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما للمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1446 هجرية، وقدم هدية تذكارية للهيئة بهذه المناسبة".