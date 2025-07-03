مجلس بغداد يصوت على إقالة المحافظ العلوي ويختار موحان بدله

صوت ، الخميس، على إقالة المحافظ ، واختار محافظاً جديداً.

وقال مراسل ، إن صوّت، اليوم الخميس، على إقالة المحافظ .

وأضاف أن المجلس صوت على اختيار محافظاً جديداً للعاصمة.

بدوره، قال عضو مجلس ، إن "هذه الجلسة تعتبر فاشلة لعدم وجود ونائبه"، مشيرا الى أن "الجلسة غير معلن عنها".