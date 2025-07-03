العراق ولبنان يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية

وقالت ، في بيان " التقى رئيس بعثة لدى ، برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر الرئاسي".

وأضاف البيان "استهل رئيس البعثة اللقاء بنقل تحيات وسلام رئيس الجمهورية ، ورئيس ، الى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

ورحب رئيس الجمهورية اللبنانية برئيس البعثة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة في لبنان، مؤكداً على التعاون في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وفق البيان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد رغبة القيادة في البلدين بتعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمةً لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى ، ولقاءاته التي عقدت مع كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس ، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على ولبنان، وعلى المنطقة ككل.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان حرصهما على بذل كافة الجهود الممكنة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها نحو الافضل.