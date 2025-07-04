السيد الصدر يجدد تأكيده: مقاطعون ومن شاء فليقاطع

وقال في بيان تابعته ، "مقاطعون.. من شاء فليقاطع.. ومن شاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلا".وأضاف "لن يقام الحق ويدفع الباطل الا بتسليم السلاح المنفلت الى الدولة وحل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال وعدم تبعيته والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وما اخفي اعظم".وادناه نص بيان السيد :