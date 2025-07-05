رشيد والسامرائي يؤكدان ضرورة تهيئة بيئة انتخابية آمنة

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، رئيس الجمهورية الدكتور ، في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة، وسبل دعم المسار الديمقراطي في البلاد، لا سيّما في ظل المرحلة المقبلة التي تشهد تحضيرات للانتخابات النيابية".

وأكد اللقاء "ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وتهيئة بيئة انتخابية آمنة ومستقرة تُسهم في تعزيز المشاركة الواسعة، وتُكرّس الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية ومخرجاتها، بوصفها المسار الدستوري السليم للتعبير عن الإرادة الشعبية".



وشدد السّامرائي على "أهمية حماية التعددية السياسية وضمان التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب العراقي، والعمل بروح مسؤولة تحفظ استقرار البلد، وتدعم استحقاقات المناطق التي تطمح إلى تمثيل فاعل وإنصاف حقيقي".