استضافة برلمانية لوزير النفط ومدير سومو بشأن تهريب النفط

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الاسبوع القادم سيشهد استضافة لوزير النفط ومدير عام شركة ومدير عام شركة الناقلات، في والغاز البرلمانية".وأضاف المصدر، أن "الاستضافة ستركز على مناقشة التقارير الأخيرة بخصوص تهريب النفط وتجنب العقوبات على الصادرات النفط العراقية".