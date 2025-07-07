مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية.. ما مصير جداول الموازنة العامة؟

وأكد عضو ، ، أن "جداول الموازنة تمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن، ولا يمكن ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة، لأنها تشكل العمود الفقري لعمل الوزارات والمؤسسات"، محذرًا من أن "تأخيرها سيؤدي إلى تعطيل ، وتفاقم الأزمات المالية في المحافظات".وأضاف اللهيبي أن "هناك قوانين مهمة أخرى يمكن مناقشتها لاحقًا أو تأجيلها، لكن عدم إقرار الجداول المالية في هذا التوقيت يعني استمرار حالة الجمود في تنفيذ المشاريع، وتأخير صرف المستحقات والتخصيصات، الأمر الذي سينعكس سلبًا على حياة المواطن".ودعا النائب رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها، وعدم التهاون في تمرير الجداول، باعتبارها تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، وتؤثر في أداء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات".وأشار اللهيبي إلى أن الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء، ما يتطلب من جميع الأطراف تكثيف الجهود لإقرار الأولويات، وإغلاق الملفات العالقة قبل دخول الدورة الجديدة.