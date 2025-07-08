حزب العمال "سيسلم" أسلحته في العراق الجمعة المقبل

وذكرت قناة "إن.تي.في" التركية، إن "مقاتلي حزب سيبدأون تسليم الأسلحة في مجموعات بمدينة بشمال يوم الجمعة".ويأتي ذلك في إطار عملية سلام مع .وقرر الكردستاني في أيار حل نفسه تلبية لدعوة أطلقها زعيمها المسجون في شباط، وذلك بعد صراع استمر مع لأكثر من أربعة عقود.