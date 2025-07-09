الجبوري بشأن الانتخابات: تحتاج لقدر من الاستعداد وهناك شعور بزوال طرف سياسي

اعتبر رئيس الأسبق ، الأربعاء، أن الانتخابات التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل تحتاج الى قدر من الاستعداد، فيما أشار الى وجود شعور بزوال طرف سياسي في المرحلة المقبلة.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، إن "الانتخابات تحتاج الى قدر من الاستعداد، وهناك اقبال جماهيري عام يضغط على صانع القرار السياسي أن ينحى منحى انتخابي".

وأضاف "هناك شعور لدى الطبقة السنية هناك طرف سياسي سيزال في المرحلة المقبلة بفعل المتغير"، لافتا الى أن "القوى السياسية ستكون مجبرة على التعامل مع مزاج جديد يحكم المنطقة".

وأشار الجبوري الى أنه "لن تكون هناك متغيرات تمنع إقامة الانتخابات"، مضيفا "الإرادة الدولية تريد أن يكون تحقيق التغيير في عن طريق الانتخابات".

الى ذلك، رأى الجبوري أن " مؤسسة رسمية ومرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، مردفا "هناك بعض الممارسات الفردية هنا وهناك".

وشدد على ضرورة "متابعة من يحاول استغلال المؤسسات العسكرية في الانتخابات"، كاشفا أن مشروعه "في تحالف صقورنا يستهدف الشباب ومنحهم دورا أكبر".