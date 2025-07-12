البرلمان يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأخير بحضور 175 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".أدناه جدول أعمال جلسة اليوم: